Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 12 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Отрадний;

пров. Привільний;

вул. Кам'яна;

вул. Привільна;

вул. Рибальська;

пров. Рибальський;

пров. Кам'яний;

вул. Прохолодна;

вул. Біла;

вул. Є. Логінова;

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 6 Військова;

вул. Котельна;

вул. Теслярська;

вул. Столярна;

вул. 7 Воєнна;

вул. 2 Слобідська;

вул. Велика Морська;

вул. 3 Слобідська;

вул. Колодязна;

вул. Марка Кропивницького.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

пров. Якорний;

вул. Рубіжна;

вул. Флотська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. 4 Баштанський;

пров. 5 Круговой;

пров. Середній;

вул. 5 Лінія;

вул. Кругова.