Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 12 червня, 2025
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Сьогодні, 12 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Отрадний;
- пров. Привільний;
- вул. Кам'яна;
- вул. Привільна;
- вул. Рибальська;
- пров. Рибальський;
- пров. Кам'яний;
- вул. Прохолодна;
- вул. Біла;
- вул. Є. Логінова;
Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 6 Військова;
- вул. Котельна;
- вул. Теслярська;
- вул. Столярна;
- вул. 7 Воєнна;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Велика Морська;
- вул. 3 Слобідська;
- вул. Колодязна;
- вул. Марка Кропивницького.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:
- пров. Якорний;
- вул. Рубіжна;
- вул. Флотська.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- пров. 4 Баштанський;
- пров. 5 Круговой;
- пров. Середній;
- вул. 5 Лінія;
- вул. Кругова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
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