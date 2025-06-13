  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 18.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 13 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Озерна;
  • вул. Лазурна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Плевневська;
  • вул. Алли Горської;
  • вул. Мостобудівників;
  • вул. Велика Морська;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Блекаут на Херсонщині: в регіоні запроваджують графік відключень світла
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич
новини

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Світлана Іванченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Блекаут на Херсонщині: в регіоні запроваджують графік відключень світла

Росіяни атакували Очаків з FPV-дрона

Хліб може подорожчати на 20% до кінця року: пекарі пояснили причини