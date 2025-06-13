  • пʼятниця

    13 червня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині вісім шкіл готуються до змішаної форми навчання у новому навчальному році

На Херсонщині вісім шкіл готуються до змішаної форми навчання. Фото для ілюстрації На Херсонщині вісім шкіл готуються до змішаної форми навчання. Фото для ілюстрації «МикВісті»

У Херсонській області триває підготовка до впровадження змішаної форми навчання у восьми школах з нового навчального року 2025/2026.

Про це повідомили в управлінні освіти і науки Херсонської ОДА, пише «Гривна».

Наразі всі 169 шкіл області працюють дистанційно, адже безпекова ситуація не дозволяє повернутися до очного формату. У 2024/2025 навчальному році змішану форму вже запровадили в п’яти закладах, ще вісім готуються до переходу — у них наразі будуються захисні укриття.

В управлінні також зазначили, що жоден заклад загальної середньої освіти на правобережжі Херсонщини не працював очно цього року. І на 2025/2026 навчальний рік очне навчання також не планується.

Хоча торік у регіоні були плани перевести частину шкіл, розташованих на відстані понад 40 км від зони бойових дій, на очне або змішане навчання, через загострення ситуації ці наміри не реалізувалися.

Крім того, фіксується зменшення кількості майбутніх учнів: очікувана кількість першокласників на наступний навчальний рік менша майже на тисячу осіб порівняно з попереднім роком.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині можуть закритися 64 зі 174 освітніх закладів через наказ Міносвіти, який запрацює з 1 вересня.

Останні новини про: Херсонщина

«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв
На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
Херсонщина залучатиме грецькі інвестиції: перші проєкти у агросектор та суднобудування
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Марія Хаміцевич
новини

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Світлана Іванченко

Останні новини про: Херсонщина

Херсонщина залучатиме грецькі інвестиції: перші проєкти у агросектор та суднобудування
На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв

Сили ППО вночі збили вісім дронів над Миколаївщиною

У Миколаєві відновили дах багатоповерхівки, пошкодженої під час обстрілу у квітні