На Херсонщині вісім шкіл готуються до змішаної форми навчання у новому навчальному році

На Херсонщині вісім шкіл готуються до змішаної форми навчання. Фото для ілюстрації «МикВісті»

У Херсонській області триває підготовка до впровадження змішаної форми навчання у восьми школах з нового навчального року 2025/2026.

Про це повідомили в управлінні освіти і науки Херсонської ОДА, пише «Гривна».

Наразі всі 169 шкіл області працюють дистанційно, адже безпекова ситуація не дозволяє повернутися до очного формату. У 2024/2025 навчальному році змішану форму вже запровадили в п’яти закладах, ще вісім готуються до переходу — у них наразі будуються захисні укриття.

В управлінні також зазначили, що жоден заклад загальної середньої освіти на правобережжі Херсонщини не працював очно цього року. І на 2025/2026 навчальний рік очне навчання також не планується.

Хоча торік у регіоні були плани перевести частину шкіл, розташованих на відстані понад 40 км від зони бойових дій, на очне або змішане навчання, через загострення ситуації ці наміри не реалізувалися.

Крім того, фіксується зменшення кількості майбутніх учнів: очікувана кількість першокласників на наступний навчальний рік менша майже на тисячу осіб порівняно з попереднім роком.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині можуть закритися 64 зі 174 освітніх закладів через наказ Міносвіти, який запрацює з 1 вересня.