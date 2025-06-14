«Я знав, що ти мене знайдеш»: історія морпіха з миколаївської 36-ї бригади, який повернувся з полону

Андрія Ординського звільнили з полону 23 травня 2025 року. Фото: Вгору

23 травня 2025 року під час найбільшого з початку повномасштабної війни обміну полоненими до України повернулися 270 захисників. Серед них — Андрій Ординський, морський піхотинець 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського із Херсонщини, який провів у російському полоні понад три роки.

Про це пише видання «Вгору».

Військовий потрапив у полон у квітні 2022 року після оборони Маріуполя в складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Весь цей час його дружина Анастасія боролася за визволення чоловіка — писала листи, організовувала акції, зустрічалася з представниками Координаційного штабу.

Про долю чоловіка Анастасія дізналася з відео в російських телеграм-каналах, де впізнала його за ходою. З того моменту вона не припиняла спроб привернути увагу до його історії. Андрій отримав лише 20 листів за весь час ув’язнення, натомість сам зміг надіслати лише два.

Про долю чоловіка Анастасія дізналася з відео в російських телеграм-каналах Фото: Вгору

Андрія Ординського звільнили з полону 23 травня 2025 року. Перший тиждень він, як і всі повернені військові, провів на карантині — для перевірки здоров’я та адаптації. У цей період рідним дозволяють коротку зустріч тривалістю 10–15 хвилин у присутності психолога.

Ще під час полону чоловіка Анастасія проходила психологічні тренінги, щоб краще підготуватись до його повернення. Вона розуміла, наскільки важливо уникати надмірних емоцій, щоб не спричинити додатковий стрес для Андрія.

Перша зустріч тривала 10–12 хвилин. Для Анастасії найголовніше було просто побачити Андрія й обійняти його. Спершу чоловік пригорнув доньку, висловив свою любов і захоплення тим, як вона виросла. Потім підійшов до дружини.

«Я запитала: можна обійняти? Він відповів: обійми, будь ласка. Я подякувала йому, що витримав, що вижив. А він сказав: дякую тобі, що ти була сильною й змогла мене дістати звідти», — згадує дружина військового.

Перша зустріч з родиною. Фото: Вгору

Після повернення додому Андрія чекає щонайменше кілька місяців лікування й реабілітації — як фізичної, так і психологічної. За словами дружини, військового жорстоко катували: били струмом, піддавали побиттям, морили голодом.

Поки що родина не визначилася, чи залишиться Андрій на службі. Анастасія каже: боротьба за його свободу завершилася, але тепер починається нова — за його здоров’я та повернення до мирного життя.

Нагадаємо, що У понеділок, 9 червня, в результаті обміну полонених до України повернулися і морські піхотинці. В цей день відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

Обмін полоненими в форматі «1000 на 1000»

Під час переговорів у Туреччині 16 травня українська та російська делегації погодилися провести масштабний обмін полоненими за форматом «1000 на 1000».

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних. Після цього 24 травня в Україну повернулися ще 307 військових у межах другого етапу обміну.

У неділю, 25 травня, завершився третій етап обміну. Додому повернули ще 303 українських захисників.