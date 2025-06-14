Четвертий обмін полоненими за тиждень: додому повертаються бійці, захоплені ще у 2022 році

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У суботу, 14 червня, відбувся вже четвертий обмін за останній тиждень. Україна повернула з російського полону частину військових, яких ув’язнили у 2022 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед визволених — військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, багато з яких перебували в неволі ще з 2022 року.

«Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає», — додав Володимир Зеленський.

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Четвертий обмін полоненими. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, що У понеділок, 9 червня, в результаті обміну полонених до України повернулися і морські піхотинці. В цей день відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

Обмін полоненими в форматі «1000 на 1000»

Під час переговорів у Туреччині 16 травня українська та російська делегації погодилися провести масштабний обмін полоненими за форматом «1000 на 1000».

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних. Після цього 24 травня в Україну повернулися ще 307 військових у межах другого етапу обміну.

У неділю, 25 травня, завершився третій етап обміну. Додому повернули ще 303 українських захисників.