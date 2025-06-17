Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 17 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Привільна;

100 Квартал;

пров. Срібний Док;

пров. Художній;

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 11 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Сергія Гуссіді;

вул. Безіменна;

вул. 13 Військова;

вул. 10 Військова;

вул. Костянтинівська;

вул. 8 Військова;

вул. Зеленая гірка;

пров. Салютний;

пров. Інгульський;

пров. Ракетний;

пров. Лютневий.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Легпромівська;

пров. 1 Крутовий;

пров. 2 Крутовой;

пров. 3 Крутовой;

пров. 1 Троїцький;

вул. Балагана;

вул. Троїцька;

пров. Троїцький;

вул. 2 Слобідська;

вул. Велика Морська;

вул. 3 Слобідська;

вул. Колодязна;

вул. Марка Кропивницького.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Мостобудівників;

вул. Велика Морська;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.