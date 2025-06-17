Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу: туди додали ще 15 обʼєктів

Миколаїв, архівне фото: «НикВести»

Миколаївська міська рада планує розширити перелік об’єктів для приватизації та додати нові приміщення до списку, які незабаром виставлять на аукціон.

Відповідні проєкти рішень опубліковані на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

До вже затвердженого списку увійшли:

46 об’єктів комунального майна, які не використовуються;

65 об’єктів, де є орендарі (їх продаватимуть зі збереженням чинних договорів оренди);

2 об’єкти з невід’ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати;

1 об’єкт незавершеного будівництва зі стартовою ціною 2 мільйона гривень.

Наразі до цього переліку пропонують додати такі об’єкти:

Миколаїв, вул. 11 Лінія, 80 — адміністративна будівля, службові будівлі та споруди, 445,8 кв.м Миколаїв, пр. Богоявленський, 37/3 — частина нежитлових приміщень підвалу та першого поверху, 782,9 кв.м Миколаїв, вул. Соборна, 2/2 — нежитлові приміщення 1 поверху, 31,2 кв.м Миколаїв, вул. Євгенія Логінова (Крилова), 17/1 — нежитлові приміщення, 106,6 кв.м Миколаїв, вул. Космонавтів, 53/1-ж — нежитлові приміщення, 134,9 кв.м

Миколаїв, вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 27/7 — нежитлові приміщення, 267,7 кв.м Миколаїв, вул. Котельна, 1/1 — нежитлове приміщення 1 поверху, 7,1 кв.м

Миколаїв, вул. Космонавтів, 53/1-к — нежитлові приміщення, 34,8 кв.м

Миколаїв, вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 47 Б — нежитлова будівля, 47,8 кв.м

Миколаїв, вул. Скульптора Ізмалкова, 132 — нежитлові приміщення, 176,7 кв.м

Миколаїв, вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 98б/4 — частина нежитлових приміщень 1 поверху, 134,4 кв.м (аукціон з умовами)

Миколаїв, пр. Центральний, 9/11а — нежитлові приміщення, 68,6 кв.м

Миколаїв, вул. Пилипа Орлика, 106 — адміністративна будівля та комплекс споруд, 736,6 кв.м

Миколаїв, вул. Вадима Благовісного (Нікольська), 67/3 — нежитлові приміщення підвалу та 1 поверху, 336,1 кв.м Миколаїв, вул. Робоча, 3/1 — нежитлові приміщення цокольного поверху, 261,8 кв.м.



Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.