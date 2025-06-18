  • середа

    18 червня, 2025

  • 23.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 18 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 18 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 1 Інгульська;
  • пров. 1 Інгульский;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. Гречишникова;
  • Узвіз Паромний;
  • вул. 6 Військова;
  • вул. 5 Військова;
  • вул. Столярна;
  • вул. Теслярська;
  • вул. Каразіна;
  • пров. 7 Військовий;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. Купорна;
  • вул. Конопатна;
  • півострів Аляуди;
  • вул. Аляуди;
  • вул. Інгульська;
  • вул. Котельна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 2 Військова;
  • вул. Столярна;
  • вул. З Військова;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Інженерна;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вуд. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві знову розглянуть реорганізацію поліклінік: тепер шість амбулаторій хочуть приєднати до центру №3

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві мешканці будинку на Лазурній не можуть перейти на ОСББ через спротив управляючої компанії

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Росіяни дронами-камікадзе атакували дві громади на Миколаївщини

Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 22