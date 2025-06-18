Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 18 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 1 Інгульська;

пров. 1 Інгульский;

вул. 7 Воєнна;

вул. Гречишникова;

Узвіз Паромний;

вул. 6 Військова;

вул. 5 Військова;

вул. Столярна;

вул. Теслярська;

вул. Каразіна;

пров. 7 Військовий;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. Купорна;

вул. Конопатна;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

вул. Інгульська;

вул. Котельна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 2 Військова;

вул. Столярна;

вул. З Військова;

вул. Велика Морська;

вул. Громадянська;

вул. Інженерна;

вул. Марка Кропивницького;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовжня;

вуд. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.