Ідентифікація тіл загиблих, переданих Росією, триватиме понад рік, — МВС

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

На повну ідентифікацію 6060 тіл загиблих, які Росія передала Україні в межах Стамбульських домовленостей, знадобиться щонайменше 13–14 місяців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, процес ідентифікації надзвичайно складний, адже не всі передані останки перебувають у належному стані. Експерти ще аналізують, у якому вигляді ці тіла надійшли та скільки повних останків серед них.

«Це попередня оцінка наших фахівців: для повного встановлення особистостей загиблих нам знадобиться понад рік», — зазначив Ігор Клименко.

Міністр наголосив, що всі причетні служби — судово-медична експертиза, слідчі та експерти — працюють у три зміни, щоб якомога швидше виконати цю важку, але необхідну роботу.

Раніше повідомлялося, що під час останнього обміну тілами загиблих Росія передала Україні останки своїх військовослужбовців разом із тілами українських бійців. Ймовірно, це було зроблено навмисно.

16 червня 2025 року Україна завершила останній етап репатріації тіл загиблих згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі.

Раніше повідомлялось, що неділю, 15 червня, відбулося чергове повернення тіл загиблих українських військових. В Україну репатріювали ще 1200 тіл.