Зеленський: ексміністр МВС Клименко очолить РНБО

Ігор Клименко. Фото: Офіс президента.

Колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про його призначення вже готується.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з Клименком.

— Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується, — зазначив президент.

Слід зазначити, що він замінить на цій посаді Рустем Умєров. Раніше Ігор Клименко очолював міністерство внутрішніх справ України. Уряд звільнив його з цієї посади в межах оновлення складу Кабінету Міністрів.