Зеленський: ексміністр МВС Клименко очолить РНБО
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про його призначення вже готується.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з Клименком.
— Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується, — зазначив президент.
Слід зазначити, що він замінить на цій посаді Рустем Умєров. Раніше Ігор Клименко очолював міністерство внутрішніх справ України. Уряд звільнив його з цієї посади в межах оновлення складу Кабінету Міністрів.
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