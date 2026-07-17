 Зеленський: ексміністр МВС Клименко очолить РНБО

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Головна Новини Політика 14:31, 17 липня, 2026

Зеленський: ексміністр МВС Клименко очолить РНБО

Ігор Клименко. Фото: Офіс президента.Ігор Клименко. Фото: Офіс президента.

Колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про його призначення вже готується.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з Клименком.

— Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується, — зазначив президент.

Слід зазначити, що він замінить на цій посаді Рустем Умєров. Раніше Ігор Клименко очолював міністерство внутрішніх справ України. Уряд звільнив його з цієї посади в межах оновлення складу Кабінету Міністрів.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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