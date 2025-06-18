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Аграрії Одещини отримали ₴2,3 млрд за державною програмою кредитування

Обробка земель Миколаївської області. Фото: «МикВісті»Обробка земель Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Одеська область – серед лідерів за обсягами пільгового кредитування у 2025 році. За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 360 агропідприємств регіону вже отримали фінансування на суму 2,3 мільярда гривень.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Загалом із початку року 4 273 аграрних підприємства по всій Україні залучили майже 26,8 мільярдів гривень за цією програмою, яка залишається ключовим фінансовим інструментом підтримки агросектору.

У 2025 році кредити за програмою надаються (або продовжуються) лише тим виробникам, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Це одна з умов отримання пільгового фінансування.

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Крім Одещини, активність аграріїв фіксується також у Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Усього з початку року українські агровиробники залучили понад 60 мільярдів гривень за різними програмами кредитування. Для порівняння: у 2024 році банківські кредити отримали 13 088 господарств на суму 104,5 мільярда гривень, з яких 46,9 мільярдів гривень — за програмою «5-7-9%».

Раніше повідомлялось, що станом на початок травня аграрії Одеської області засіяли 92,3 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Це один із найвищих показників серед регіонів України.

Крім того, в області також стартувала сівба соняшнику, що відбувається з посівною кампанією по всій країні.

Також слід нагадати, що у Миколаївській та Херсонській областях науковці нарахували понад 600 тисяч вирв від снарядів і вибухів, що свідчить про серйозне забруднення сільськогосподарських земель через війну.

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