  • середа

    7 травня, 2025

  • 11.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одещина серед лідерів весняної посівної кампанії

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Станом на початок травня аграрії Одеської області засіяли 92,3 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Це один із найвищих показників серед регіонів України.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Найбільше площ відведено під:

  • горох займає 51,9 тисяч гектарів;
  • ячмінь — 30,1 тисяч гектарів;
  • пшениця — 5,8 тисяч гектарів;
  • овес — 1,3 тисяч гектарів.

Крім того, в області вже стартувала сівба соняшнику, що відбувається з посівною кампанією по всій країні.

Нагадаємо, що з початку 2025 року сільгоспвиробники Одеської області скористалися державною програмою кредитування на суму понад 1,16 мільярда гривень. Кредити отримали 210 агропідприємств регіону.

Останні новини про: Одещина

На Одещині державі повернули 3 гектари землі, їх незаконно оформили як комунальні
У Кароліно-Бугазі закрили пляжі: обмеження діятимуть до кінця воєнного стану
«Панський маєток» на Одещині повернули державі
Реклама

Читайте також:

новини

Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

Аліна Квітко
новини

Молодіжні ГО просять не ліквідовувати управління молоді у новій структурі мерії Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Служба відновлення планує витратити ₴70 млн на нанесення розмітки на миколаївських дорогах

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Місто для людей» судиться з «Південною» за обслуговування будинку, де відключають ліфт

Аліна Квітко
новини

Шість років за псевдореферендум: двох жінок на Миколаївщині засудили за співпрацю з окупантами

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одещина

«Панський маєток» на Одещині повернули державі
У Кароліно-Бугазі закрили пляжі: обмеження діятимуть до кінця воєнного стану
На Одещині державі повернули 3 гектари землі, їх незаконно оформили як комунальні

Молодіжні ГО просять не ліквідовувати управління молоді у новій структурі мерії Миколаєва

З російського полону повернулися 17 миколаївських морпіхів

13 годин тому

«Місто для людей» судиться з «Південною» за обслуговування будинку, де відключають ліфт

Головне сьогодні