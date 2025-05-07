Одещина серед лідерів весняної посівної кампанії

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Станом на початок травня аграрії Одеської області засіяли 92,3 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Це один із найвищих показників серед регіонів України.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Найбільше площ відведено під:

горох займає 51,9 тисяч гектарів;

ячмінь — 30,1 тисяч гектарів;

пшениця — 5,8 тисяч гектарів;

овес — 1,3 тисяч гектарів.

Крім того, в області вже стартувала сівба соняшнику, що відбувається з посівною кампанією по всій країні.

Нагадаємо, що з початку 2025 року сільгоспвиробники Одеської області скористалися державною програмою кредитування на суму понад 1,16 мільярда гривень. Кредити отримали 210 агропідприємств регіону.