Одещина серед лідерів весняної посівної кампанії
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- Марія Хаміцевич
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3:37, 07 травня, 2025
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Станом на початок травня аграрії Одеської області засіяли 92,3 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Це один із найвищих показників серед регіонів України.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Найбільше площ відведено під:
- горох займає 51,9 тисяч гектарів;
- ячмінь — 30,1 тисяч гектарів;
- пшениця — 5,8 тисяч гектарів;
- овес — 1,3 тисяч гектарів.
Крім того, в області вже стартувала сівба соняшнику, що відбувається з посівною кампанією по всій країні.
Нагадаємо, що з початку 2025 року сільгоспвиробники Одеської області скористалися державною програмою кредитування на суму понад 1,16 мільярда гривень. Кредити отримали 210 агропідприємств регіону.
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