В Україні засіяли понад 6,5 мільйона гектарів ярих культур, найбільше — соняшнику

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Станом на 2 травня українські аграрії засіяли 6,68 мільйона гектарів ярих культур, повідомляє З них 3,25 мільйона гектарів займають зернові та зернобобові культури.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Серед зернових та зернобобових культур найбільша площа посівів припадає на кукурудзу — 1 919,3 тисячі гектарів, ячмінь — 715,2 тисячі гектарів, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тисячі гектарів, гороху — 205,7 тисячі гектарів, вівса — 156 тисяч гектарів. Гречка засіяна на площі 7 тисяч гектарів, просо — 6 тисяч гектарів.

Найактивніше посівна кампанія триває в Полтавській, Кіровоградській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Там засіяно найбільші площі пшеницею, ячменем, горохом, вівсом та кукурудзою.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 429 600 гектарів (пшениця — 4 500 гектарів, ячмінь — 69 100 гектарів, горох — 9 600 гектарів, овес — 3 100 гектарів, кукурудза — 343 100 гектарів).

Кіровоградська область: 300 500 гектарів (пшениця — 3 000 гектарів, ячмінь — 35 400 гектарів, горох — 18 700 гектарів, овес — 500 гектарів, кукурудза — 238 300 гектарів).

Київська область: 241 600 гектарів (пшениця — 25 000 гектарів, ячмінь — 40 400 гектарів, горох — 4 500 гектарів, овес — 5 000 гектарів, кукурудза — 163 000 гектарів).

Сумська область: 225 800 гектарів (пшениця — 21 500 гектарів, ячмінь — 18 200 гектарів, горох — 5 800 гектарів, овес — 9 800 гектарів, кукурудза — 168 700 гектарів).

Черкаська область: 217 300 гектарів (пшениця — 2 000 гектарів, ячмінь — 30 200 гектарів, горох — 5 000 гектарів, овес — 800 гектарів, кукурудза — 179 100 гектарів).

Крім того, технічні культури засіяні на площі 3 432 000 гектарів. З них: соняшник — 2 364 800 гектарів; соя — 729 200 гектарів; цукровий буряк — 217 300 гектарів.

Інфографіка Міністерства аграрної політики та продовольства

Нагадаємо, що станом на 4 квітня цього року аграрії Миколаївської області вже засіяли 73,6 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур.

Також повідомлялося, що аграрії Миколаївської області засіяли 75,6 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільші площі займають посіви ячменю — 43 тисячі гектарів і гороху — 27,5 тисячі гектарів. Крім того, вже засіяно 4,5 тисячі гектарів ярої пшениці та 0,6 тисячі гектарів вівса.