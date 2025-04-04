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Аграрії Миколаївщини засіяли понад 73 тисячі гектарів полів

На Миколаївщині засіяли понад 73 тисячі гектарів полів, фото: ТехноторгНа Миколаївщині засіяли понад 73 тисячі гектарів полів, фото: Техноторг

Станом на 4 квітня цього року аграрії Миколаївської області вже засіяли 73,6 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Найбільші площі посівів у регіоні займає ячмінь — 42 тисячі гектарів. Також висіяно 26,5 тисячі гектарів гороху, 4,5 тисячі гектарів ярої пшениці та близько 600 гектарів вівса.

У межах всієї країни весняна посівна триває в усіх областях. Загалом ярих зернових та зернобобових вже засіяно понад 926 тисяч гектарів.

На 2025 рік в Україні заплановано засіяти понад 5,7 мільйона гектарів ярих культур. Особливістю сезону стане збільшення площ під яру пшеницю — на 28% порівняно з 2024 роком. Це пов’язано зі стабільним попитом з боку експортерів і підприємств переробної галузі.

Загалом в Україні також розпочали сівбу соняшника — ним засіяно 33 тисячі гектарів, цукровими буряками — 64,8 тисячі гектарів, соєю — 2,6 тисячі гектарів.

Нагадаємо, що аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

А аграрії з Херсонської області цьогоріч планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.

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