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Через війну поля Миколаївщини та Херсонщини всіяні понад 600 тисячами вирв

Забруднення сільгоспземель на Миколаївщині та Херсонщині через війну, фото: a7d.com.uaЗабруднення сільгоспземель на Миколаївщині та Херсонщині через війну, фото: a7d.com.ua

У Миколаївській та Херсонській областях науковці нарахували понад 600 тисяч вирв від снарядів і вибухів. Це свідчить про серйозне забруднення сільськогосподарських земель через війну.

Як повідомили у Міністерстві економіки України, дослідження провело Товариство дослідників України на замовлення Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. У роботі поєднали супутникові знімки та перевірки на місці. Проєкт підтримали уряди Канади, Норвегії та Швейцарії.

На Миколаївщині обстежили майже мільйон гектарів землі та знайшли понад 306 тисяч вирв. Обсяг зруйнованого ґрунту перевищує 612 тисяч кубометрів. Частина полів зазнала вибухових пошкоджень або ущільнення від важкої техніки. Потенційно забрудненими можуть бути до 19 тисяч гектарів. Науковці відібрали 138 зразків ґрунту для перевірки на шкідливі речовини.

На звільнених територіях у Херсонській області ситуація ще гірша. Там зафіксовано понад 311 тисяч вирв і понад 1,6 мільйона кубометрів зруйнованого ґрунту. Тут може бути забруднено майже 27 тисяч гектарів.

Також зазначається, що у червні дослідники планують представити грошову оцінку втрат агросектору обох регіонів.

Нагадаємо, що директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун повідомила, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.

Загалом аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

А аграрії з Херсонської області цьогоріч планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.

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