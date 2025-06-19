У Коблівській громаді досі чекають будівництва сміттєсортувального комплексу: інвестор ще не завіз техніку

Полігон сміття у Миколаєві. Архівне фото для ілюстрації «МикВісті»

У Коблівській громаді Миколаївщини закордонний інвестор поки не завіз техніку та не розпочав будівництво комплексу зі сортування сміття.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив голова громади Володимир Панич.

Нагадаємо, що у липні 2023 року Коблівська сільська рада підписала концесійний договір із компанією «Centrum Wspierania Obrotu Energia Spolka z ograniczona odpowiedzialnosci», що зареєстрована у польському місті Люблін. Він діятиме 25 років.

Договір передбачає будівництво комплексу зі сортування, видалення і знешкодження відходів. Всі роботи фінансуватиме польська компанія. Також вона придбає транспорт для перевезення відходів та очищення звалища, а також оплатить організацію переробки та утилізації відходів.

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Проте інвестору досі не вдавалося розпочати будівництво. Через загрозу обстрілів російських військ, компанії довго не вдавалося застрахувати будівельну техніку. Наразі ж техніка вже в Україні. Проте ще не заїхала на об'єкт.

— Була у нас з ними розмова. Вони вже закупили лінію, вона вже в Березанці Київської області. Вони і там такий самий проєкт роблять і в нас. М земельну ділянку виділили, робимо геодезію, геологію. Рухаємося, повільно правда, але рухаємося, — зазначив Володимир Панич.

За його словами, є надія, що до кінця року ситуація з будівництвом та запуску сортувального заводу проясниться.

— Я думаю, що до кінця року у нас уже проясниться ситуація повністю. Може будемо і якість вже підготовчі роботи проводити, — розповідає голова громади.

Також читайте матеріал «МикВісті» — «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами».

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

У червні 2025 року у Миколаєві почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття від будинків пошкоджених під час обстрілу міста.