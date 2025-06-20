Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 20 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. 1 Електронний;

пров. Побережний;

пров. Електронний;

вул. Електронна;

АГК Мотор;

вул. Привітна;

вул. О. Янати;

вул. Затишна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. Шнеєрсона;

вул. Маріупольська;

вул. Мала Морська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздованя;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Повздовжня;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.