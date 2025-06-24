Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 24 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Відродження;

вул. Калинова;

вул. В. Симиренка;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. В. Антоновича;

вул. Олексія Губського;

вул. Болгарська;

пров. Грецький;

вул. Грецька;

вул. Польська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 12 Поздовжня;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія;

вул. Д. Ульянова;

вул. В. Симиренка;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. Силікатна;

вул. Нікіфорова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.