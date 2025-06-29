Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 травня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких троьох населених пунктів.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора у Новофедорівці:

вул. Миру;

пров. Космонавтів;

вул. Шкільне.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Михайлівці:

вул. Клубна;

вул. Поштова.

Також світла не буде з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

вул. Грушевського;

вул. Незалежності;

вул. Котляревського;

вул. Торгова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.