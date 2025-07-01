Де у Миколаєві 1 липня вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 01 липня, 2025
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Сьогодні, 1 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 5 Слобідська;
- вул. Погранична;
- вул. 4 Слобідська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. 6 Слобідська.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 1 Наскрізна;
- вул. 2 Наскрізна;
- вул. 3 Ялтинська;
- вул. Листопадна;
- вул. Євгена Храпка;
- вул. Едектронна;
- вул. Вінграновського;
- пров. Василя Симоненка;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Поздовжня;
- вуд. Г. Матуляка;
- Херсонське шосе;
- вул. Ізмалкова;
- пров. 2 Кільцевий;
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. Космонавтів;
- пров. Єгора Середюка;
- пров. 1 Кільцевий;
- вул. 9 Лінія.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
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