Де у Миколаєві 1 липня вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 1 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 5 Слобідська;

вул. Погранична;

вул. 4 Слобідська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. 6 Слобідська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 1 Наскрізна;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 3 Ялтинська;

вул. Листопадна;

вул. Євгена Храпка;

вул. Едектронна;

вул. Вінграновського;

пров. Василя Симоненка;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вуд. Г. Матуляка;

Херсонське шосе;

вул. Ізмалкова;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовжня;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія.