У Миколаєві відбудуться громадські слухання по будівництву заправки в парку біля «Зорі»

Дубовий гай на перетині проспекта Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

У Миколаєві завтра, 2 липня, відбудуться громадські слухання щодо будівництва автозаправного комплексу у зеленій зоні на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського, що біля заводу «Зоря»-«Машпроект», для якої планують знести 182 дерева.

Відповідне оголошення про проведення громадських обговорень опубліковано на сайті департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку та помітили дерева, які підлягають знесенню.

Громадські слухання проведуть у середу, 2 липня, о 10:00. Обговорення проходитиме у форматі відеоконференції Zoom — це заключний етап перед ухваленням висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), який видає Управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації.

Інформація про проведення громадського обговорення зʼявилась на сайті департаменту ЖКГ фактично за тиждень до слухань. Фото: скриншот сайт ДЖКГ

Слід заначити, що оголошення про початок громадського обговорення на сайті департаменту ЖКГ з’явилося лише 23 червня 2025 року — фактично за тиждень до слухань. У жодних офіційних чи неофіційних соцмережах міської влади або департаменту його не дублювали, попри те, що жителі ще 10 років тому виступали проти такого будівництва.

Хоча на сайті департаменту значено, що мешканці протягом останніх 25 робочих днів мешканці мали право подавати свої пропозиції та зауваження щодо планованої діяльності. Проте, звіт з оцінки впливу на довкілля — так і не був опублікований для громадськості.

При цьому, в офіційному оголошенні зазначено кілька адрес і контактів, де нібито можна з ним ознайомитися: зокрема в міській раді, доступ до якої обмежений для жителів міста, а також адміністрації Інгульського району та в Управлінні екології Департаменту ЖКГ), у відкритому доступі цей документ відсутній.

Що планують збудувати у зеленій зоні

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Згідно з поданою інформацією, на вказаній ділянці планується зведення АЗК середньої потужності — до 250 заправок щодоби бензином та дизельним пальним і ще 100 — скрапленим газом (пропан-бутан). Зберігання пального передбачене у трьох підземних металевих резервуарах: два резервуари загальним об’ємом 100 м³ — для нафтопродуктів, один резервуар об’ємом 9,9 м³ — для СВГ.

Замовником будівництва виступає львівське ТОВ «Світ Здоров’я». Підприємство зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 15-А.

Як взяти участь у слуханнях

Слухання відбудуться 2 липня о 10:00 у форматі відеоконференції Zoom за посиланням.

Приєднатися до конференції можна з комп’ютера або смартфона, відкривши посилання у браузері або через застосунок Zoom. Попередньо встановлювати програму необов’язково — є можливість підключитися через браузер.

Контактна особа з боку організаторів — Олександра Єфименко, Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА (тел. 0512 46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua).

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.