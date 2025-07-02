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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 2 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Кобера;
  • вул. Кобера;
  • вул. Миколаївська;
  • пр. Миру;
  • вул. Космонавтів;
  • пр. Центральний;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Соборна;
  • Узвіз Каботажний.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Лісова;
  • вул. С. Кривоноса;
  • вул. Козача;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Хвойна;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Паланкова;
  • вул. Китобоїв
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. 11 Лінія;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 9 Лінія;
  • пров. 1 Поперечний;
  • вул. Ініціативна;
  • вул. Ізмалкова;
  • вул. Китобоїв;
  • 1 Поперечний квартал.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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