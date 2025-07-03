Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 3 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. В. Благоїснового;

вул. Велика Морська;

вул. Прибузька;

вул. Старофортечна;

пров. 4 Прибузький;

пр. Богоявленський;

пров. Колективний;

пров. 5 Прибузький;

пров. 2 Прибузький;

пр. 2 Братський;

пров. 3 Братський;

пр. Б. Хмельницького;

вул. Братська;

пров. Балканський;

вул. Одеська;

СТ Перемога;

ОКСВТ Харонюк;

пров. 1 Братський;

вул. Лиманська;

пров. Павлова;

ГК ЛС Рибак;

вул. Адмірала Бєлінського;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Вільна;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Коцюбинського;

пров. Шосейний;

пров. 1 Шосейний;

вул. Зенітників;

пров. 1 Молодіжний;

пров. Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. Супутник;

вул. Постакаська;

вул. Молодіжна;

вул. Ю. Тютюнника;

пров. 2 Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. М. Романовського;

вул. Йосипа Гонгадзе;

вул. Миколи Хвильового;

пров. 1 Польовий;

пров. 2 Польовий;

вул. Квіткова;

вул. І. Франка;

пров. 2 Маячний;

вул. Толстого;

пров. 1 Маячний;

пров. 2 Шосейний;

вул. Григорія Сковороди;

пров. 1 Шосейний;

пров. 3 Прибузький;

пров. 4 Братський;

пров. Григорія Сковороди;

вул. Мішково-Залізнична;

пров. Зимовий;

вул. Новорічна;

вул. Галкіна;

пров. Коцюбинського;

пров. Літній;

вул. Літня;

пров. Кришталевий;

вул. Кришталева.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Кагата;

вул. 3 Четинці;

пров. Каталий;

пров. Гаражний;

пров. Олександра Довженка;

пров. Чорноморців;

вул. Гаражна;

вул. О. Янтарна;

пров. Казарського;

вул. Казарського;

вул. Кіцшева;

пров. 1 Електронний;

пров. Побережний;

пров. Електронний;

вул. Електронна;

АГК Мотор;

вул. Привітна;

вул. Затишна;

пров. Березневий;

вул. Олександра Довженка;

вул. Бєлікова балка;

вул. Побережна;

Проїзд Узбережний;

пров. Тихий;

вул. Бойченка;

вул. Східна;

вул. Тиха;

пров. Східний;

вул. Силікатна;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Подзаводська;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія;

вул. 7 Подзаводська;

вул. 8 Подзаводська;

вул. 9 Подзаводська;

вул. Г. Матуляка;

Херсонське шосе;

вул. Ізмаїлова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.