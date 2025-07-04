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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 4 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Велика Морська;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Артилерійська;
  • вул. А. Покровського;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. Адміральська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Аркасівська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 12 Поздовжня;
  • 1 Поперечний квартал;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 9 Лінія;
  • пров. 1 Поперечний;
  • вул. Ініціативна;
  • вул. Ізмалкова;
  • вул. Китобоїв;
  • вул. Левського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Володимира Бондарюка;
  • вул. Софіївська;
  • вул. С. Цветка;
  • вул. Чорноземна;
  • вул. Слов'янська;
  • пров. Військовий;
  • пров. Мирний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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