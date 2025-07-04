Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 4 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Велика Морська;

вул. Аркасівська;

вул. Артилерійська;

вул. А. Покровського;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Олексія Вадатурського;

вул. Адміральська;

вул. Шевченка;

вул. Аркасівська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 12 Поздовжня;

1 Поперечний квартал;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія;

пров. 1 Поперечний;

вул. Ініціативна;

вул. Ізмалкова;

вул. Китобоїв;

вул. Левського;

вул. Мрії;

вул. Володимира Бондарюка;

вул. Софіївська;

вул. С. Цветка;

вул. Чорноземна;

вул. Слов'янська;

пров. Військовий;

пров. Мирний.