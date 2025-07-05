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На Миколаївщині завтра очікується спека та найвищий рівень пожежної небезпеки

Пляж. Ілюстративне фото: «МикВісті»Пляж. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У суботу, 5 липня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

  • Первомайськ V клас; 
  • Вознесенськ V клас; 
  • Баштанка V клас;
  • Миколаїв V клас;
  • Очаків V клас. 

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

В регіоні 5 липня прогнозують мінливу хмарність, вітер північний, 6-11 м/с. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура в області: вночі від +17°C до +22°C, а вдень від +28°C до +33°C.

У Миколаєві вночі очікують від +20°C до +22°C, а вдень від +31°C до +33°C.

Нагадаємо, 3 липня, у селі Куцуруб у Миколаївській області сталась масштабна пожежа, яку намагались ліквідувати впродовж 8 годин. Впродовж кількох годин місцеві гасили вогонь разом із пожежниками. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем.

Також зазначимо, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

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