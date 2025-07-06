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Сирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС

Сирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригадиСирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригади

З нагоди Дня Військово-Морських Сил Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський відзначив бойову доблесть миколаївських морських піхотинців.

Про це повідомляється в Telegram-каналі бригади.

Під час вітання він подякував воїнам за стійкість і мужність, з якою вони стримують збройну агресію Росії на найскладніших ділянках фронту.

За самовіддану службу морпіхи отримали державні нагороди та почесні нагрудні знаки від Головнокомандувача ЗСУ.

Сирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригадиСирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригади
Сирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригадиСирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригади
Сирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригадиСирський відзначив миколаївських морпіхів до Дня ВМС ЗСУ. Фото: офіційна сторінка бригади

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

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