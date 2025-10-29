  • середа

ВМС України отримали від Швеції та Норвегії нові катери

Військово-морські сили України поповнилися новими катерами Combat Boat 90, які надали Швеція та Норвегія.

Військово-морські сили України поповнилися новими катерами Combat Boat 90, які надали Швеція та Норвегія.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, а тепер їхня кількість збільшилася — сформовано повний дивізіон цієї техніки.

Combat Boat 90 (CB90) — одні з найкращих швидкісних катерів у світі. Вони стоять на озброєнні у багатьох країнах, зокрема серед держав-членів НАТО. Катери відзначаються високою швидкістю, маневровістю та надійністю. Їх використовують для десантування військових, патрулювання, оборони узбережжя та захисту цивільного судноплавства.

Екіпажі нових катерів уже пройшли підготовку для ефективного використання всієї техніки, а самі судна оснащені відповідно до вимог сучасної морської війни.

«Особисто протестував Combat Boat 90 у дії. Переконаний, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів», — зазначив Олексій Неїжпапа.

Новий катер Combat Boat від Швеції та Норвегії. Фото: Командувач ВМС ЗС України / Facebook
ВМС України отримали від Швеції та Норвегії нові катери. Фото: Командувач ВМС ЗС України / Facebook

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

