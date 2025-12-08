  • понеділок

Нідерланди виділять €700 млн на військову підтримку України в 2026 році

Нідерланди виділять €700 млн на військову підтримку України в 2026 році. Фото: Рубен БрекельмансНідерланди виділять €700 млн на військову підтримку України в 2026 році. Фото: Рубен Брекельманс

Уряд Нідерландів виділить додаткові 700 мільйонів євро (815 мільйонів доларів) на військову підтримку України в першому кварталі 2026 року.

Про це повідомив уряд країни у понеділок, 8 грудня, пише The Guardian.

«Нідерланди виділять ще 700 мільйонів євро на військову підтримку України у першому кварталі 2026 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, раніше уряд пообіцяв виділити 3,5 мільярди євро на підтримку в наступному році, але значна частина цих коштів вже була витрачена цього року.

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веель підтвердив виділення коштів.

— Нідерланди надають Україні значну підтримку з початку масштабного вторгнення Росії. Уряд зараз виділяє додаткові 700 мільйонів євро в прискореному темпі, що дозволить продовжити поставки військової техніки на початку 2026 року, — зазначив Девід ван Веель.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди виділять Україні додаткові 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння в межах програми PURL.

