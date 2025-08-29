Кількість загиблих після удару РФ по кораблю ВМС зросла до двох: пошуки тривають

Корабель "Сімферополь". Фото ілюстративне: пресслужба ВМС

Внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил України загинули двоє членів екіпажу, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини» 29 серпня.

Пошукові роботи тривають, проте більшість екіпажу в безпеці наголосив він.

— На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих — їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці — повідомив Дмитро Плетенчук.

Водночас на питання ведучої чи затонув корабель, речник ВМС ЗСУ зазначив, що наразі «не може підтвердити цю інформацію».

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Росія вперше застосувала морський дрон для атаки на український військовий корабель. За даними російських пропагандистських ресурсів, удар був завданий по середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь", який перебував у дельті Дунаю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.