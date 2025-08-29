Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    29 серпня, 2025

  • 32.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 32.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кількість загиблих після удару РФ по кораблю ВМС зросла до двох: пошуки тривають

Корабель Корабель "Сімферополь". Фото ілюстративне: пресслужба ВМС

Внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил України загинули двоє членів екіпажу, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини» 29 серпня.

Пошукові роботи тривають, проте більшість екіпажу в безпеці наголосив він.

На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці повідомив Дмитро Плетенчук.

Водночас на питання ведучої чи затонув корабель, речник ВМС ЗСУ зазначив, що наразі «не може підтвердити цю інформацію».

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Росія вперше застосувала морський дрон для атаки на український військовий корабель. За даними російських пропагандистських ресурсів, удар був завданий по середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь", який перебував у дельті Дунаю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Останні новини про: Війна в Україні

Європа обговорює створення буферної зони між Україною та Росією, — Politico
Зеленський озвучив гарантії безпеки України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ
Politico: ЄС може перевести активи РФ у спецфонд для фінансування відбудови України
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
новини

З 1 вересня офлайн запрацює понад 80% шкіл Миколаєва, — управління освіти

Юлія Бойченко
новини

За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Politico: ЄС може перевести активи РФ у спецфонд для фінансування відбудови України
Зеленський озвучив гарантії безпеки України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ
Європа обговорює створення буферної зони між Україною та Росією, — Politico

Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

У центрі Миколаєва під час облаштування магазину спиляли гілки багаторічної ялини

2 години тому

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay