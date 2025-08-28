Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    28 серпня, 2025

Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: один військовий моряк загинув

Корабель ВМС Корабель ВМС "Сімферополь". Фото: Wikipedia

У ніч на 28 серпня російські війська вперше застосували морський дрон для удару по кораблю Військово-морських сил Збройних сил України.

Про атаку повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі «Укрінформу».

 За його словами, внаслідок удару загинув один український моряк, кілька військових дістали поранення. Наразі тривають рятувальні та пошукові роботи.

— Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено, — повідомив Плетенчук.

За даними російських пропагандистських ресурсів, удар було завдано по середньому розвідувальному кораблю України «Сімферополь», який перебував у дельті Дунаю. Проте наразі цю інформацію точно не підтвердили.

Нагадаємо, ЄС та Британія викликали послів РФ після сьогоднішньої нічної атаки по Києву.

