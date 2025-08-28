Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    28 серпня, 2025

ЄС та Британія викликали послів РФ після нічної атаки по Києву

Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор КлименкоНаслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор Клименко

У четвер, 28 серпня, після нічної масованої атаки Росії по столиці України, через яку пошкоджені будівлі представництва ЄС та Британської Ради в Києві, Європейський Союз і Англія викликали російських послів.

Про це повідомила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас та голова МЗС Британії Девід Леммі.

— Я щойно розмовляла зі своїми колегами з делегації ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню, — заявила Кая Каллас.

Британський міністр закордонних справ наголосив, що атака стала черговим свідченням воєнних злочинів Кремля.

— Внаслідок ударів Путіна минулої ночі загинули мирні жителі, зруйновані будинки та пошкоджені будівлі, зокрема Британської Ради та представництва ЄС у Києві. Ми викликали російського посла. Вбивства та руйнування мають припинитися, — написав Девід Леммі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що удари по дипломатичних установах є грубим порушенням Віденської конвенції. Він закликав до рішучого міжнародного засудження цих атак.

Нагадаємо, що вночі 28 серпня Росія атакувала Київ. Станом на ранок відомо про 13 загиблих, серед них двоє дітей, та понад 45 постраждалих. Частина з них — діти й підлітки віком від 7 до 17 років.

