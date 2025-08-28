Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:37, 28 серпня, 2025
-
Вночі 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву. Внаслідок ударів є загиблі та поранені. Станом на ранок відомо про 8 загиблих, серед них двоє дітей, та понад 45 постраждалих. Частина з них — діти й підлітки віком від 7 до 17 років.
Про це повідомили КМВА, мер Києва Віталій Кличкота міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Вибухи та руйнування зафіксовані щонайменше на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
- У Дарницькому районі пошкоджені щонайменше 6 об’єктів, зокрема багатоповерхівки, приватний будинок та дитячий садок.
- У Дніпровському районі постраждала 25-поверхівка, офісна будівля та десятки автомобілів.
- У Солом’янському районі влучання у приватний будинок.
- У Шевченківському районі пошкоджені кілька будівель, серед них офісна.
- Влучання також у торговельний центр столиці.
На місцях працюють рятувальники, тривають пошуково-рятувальні операції. До гасіння пожеж залучена авіація ДСНС.
За даними КМВА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 людей.
Нагадаємо, також російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області. В одному із сіл пошкоджені будинки.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.