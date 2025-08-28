Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей

Оновлено: додана інформація щодо кількості постраждалих
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор КлименкоНаслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор Клименко

Вночі 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву. Внаслідок ударів є загиблі та поранені. Станом на ранок відомо про 8 загиблих, серед них двоє дітей, та понад 45 постраждалих. Частина з них — діти й підлітки віком від 7 до 17 років.

Про це повідомили КМВА, мер Києва Віталій Кличкота міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Вибухи та руйнування зафіксовані щонайменше на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

  • У Дарницькому районі пошкоджені щонайменше 6 об’єктів, зокрема багатоповерхівки, приватний будинок та дитячий садок.
  • У Дніпровському районі постраждала 25-поверхівка, офісна будівля та десятки автомобілів.
  • У Солом’янському районі влучання у приватний будинок.
  • У Шевченківському районі пошкоджені кілька будівель, серед них офісна.
  • Влучання також у торговельний центр столиці.

На місцях працюють рятувальники, тривають пошуково-рятувальні операції. До гасіння пожеж залучена авіація ДСНС.

За даними КМВА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 людей.

Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор КлименкоНаслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор Клименко
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор КлименкоНаслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор Клименко
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор КлименкоНаслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор Клименко
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор КлименкоНаслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, також російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області. В одному із сіл пошкоджені будинки.

