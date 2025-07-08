Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Заводська;

вул. 1 Слобідська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Дорожна;

вул. Польова;

вул. Серебрича;

вул. Бориса Хрестителя;

СТ Північне;

вул. Садибна;

вул. Спортивна;

вул. Молодіжна;

вул. Б. Хмельницького (Тернівка);

вул. В. Антоновича;

пров. Військовий;

вул. Слов'янська;

вул. С. Цвєтка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.