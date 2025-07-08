  • вівторок

    8 липня, 2025

  • 25°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 25° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Заводська;
  • вул. 1 Слобідська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Дорожна;
  • вул. Польова;
  • вул. Серебрича;
  • вул. Бориса Хрестителя;
  • СТ Північне;
  • вул. Садибна;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
  • вул. В. Антоновича;
  • пров. Військовий;
  • вул. Слов'янська;
  • вул. С. Цвєтка;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві суд наклав арешт на майно аптечної мережі, яка могла продавати фальсифікований «Оземпік»

Аліна Квітко
новини

Податки та мобілізація: експерт назвав головні виклики для українського бізнесу

Юлія Бойченко
новини

У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ворог вдарив «Шахедами» по передмістю Миколаєва: є важкий поранений, загорілись дачі

Юлія Бойченко

На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч боєприпасів з початку повномасштабної війни