Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 9 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня по вулиці вул. Знам'янська з 09:00 ранку до 17:00 вечора.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пр. Центральний;

вул. 6 Поперечна;

вул. 7 Поперечна;

вул. Шосейна;

пров. 1 Легпромівський;

пров. 7 Нагірний;

вул. Волонтерська;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. Г. Матуляка;

Херсонське шосе;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовжня;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.