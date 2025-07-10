У Гуріївці на Миколаївщині відремонтують амбулаторію за ₴2,9 млн

Ремонтні роботи. Архівне фото «МикВісті»

У селі Гуріївка Миколаївського району планують відремонтувати амбулаторію, розташованої на вулиці Шевченка, 10.

Про це свідчать дані на порталі публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Стартова ціна робіт складає 2 мільйони 949 тисяч 647 гривень. Згідно з технічною документацією, у приміщенні повинні виконати внутрішні роботи: демонтаж старих конструкцій, прокладання нових труб, монтаж електропроводки, гіпсокартонні перегородки, стяжки, укладання плитки, встановлення дверей та облаштування стін. Також передбачена заміна розеток, вимикачів, прокладання кабелів, встановлення світильників та нових автоматичних вимикачів. Крім того, підрядник має поставити нові радіатори та прокласти труби.

Фахівці мають виконати і фасадні роботи, а саме утеплити будівлю, оздобити та встановити водостічні системи. Після завершення ремонту передбачений благоустрій території: встановлення огорожі, хвіртки, пандусу з фігурної плитки та облаштування фундаментів.

Всі роботи мають виконати до 22 грудня 2025 року. Наразі триває подання пропозицій, аукціон запланований на 17 липня.

Скриншот з Prozorro

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