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Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва: виконком перерозподілив ₴13 млн

У Миколаєві оновлять харчоблоки ще в двох школах за ₴13 млн. Фото: Фото: telegram Олена ЗеленськаУ Миколаєві оновлять харчоблоки ще в двох школах за ₴13 млн. Фото: Фото: telegram Олена Зеленська

Виконком міськради перерозподілив 13 мільйонів гривень на реконструкцію харчоблоків у школах Миколаєва. 

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні 9 червня, пишуть «МикВісті».

Проєкт реалізується в межах програми підтримки модернізації шкільних їдалень, зокрема у ліцеях з військовим і фізичним напрямком підготовки.

Згідно з рішенням:

  • 7,1 мільйона гривень отримає Миколаївський ліцей №40;

  • 5,9 мільйона гривень — Миколаївська гімназія №46.

Раніше, виконком також перерозподілив кошти на ремонт харчоблоків на ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень та гімназії №52 — 7,2 мільйона гривень.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

  • Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.
  • Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.
  • Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.
  • Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Станом на листопад 2024 року на модернізацію харчоблоків в школах Миколаївської області уклали договорів на загальну суму 246,8 мільйона гривень.

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