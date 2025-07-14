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За тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини

Фото: 06photo/DepositphotosЗа тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини. Фото: 06photo/Depositphotos

Минулого тижня, з 7 по 13 липня, в Миколаївській області народилося 72 дитини.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед новонароджених — 33 дівчинки та 39 хлопчиків. Найменша вага при народженні склала 2460 грамів — ця дитина народилася в КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1».

За даними Миколаївської міської ради, безпосередньо в медичних закладах Миколаєва протягом тижня народилося 39 дітей: 18 хлопчиків і 21 дівчинка.

Нагадаємо, з 30 червня по 6 липня, на Миколаївщині народилось 96 дітей. З них одна двійня.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає підвищення одноразової виплати після пологів — замість 10,3 тисячі гривень жінки отримуватимуть 50 тисяч гривень.

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