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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 15 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. А. Покровського;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Спаська;
  • вул. Адміральська;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Обсерваторна;
  • пров. Срібний Дюк;
  • пров. Художній;
  • пров. Дніпровської Чайки;
  • вул. 11 Військова;
  • вул. 9 Військова;
  • вул. Сергія Гуссіда;
  • вул. Привільна;
  • вул. Безіменна;
  • вул. 13 Військова;
  • вул. 10 Військова;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • пров. Тихий;
  • вул. Бойченка;
  • вул. Східна;
  • вул. Тиха;
  • вул. Електроніка;
  • пров. Східний;
  • пров. 1 Електронний;
  • пров. Побєряний;
  • пров. Електронний;
  • АГК Мотор;
  • вул. Привітна;
  • вул. О. Янката;
  • вул. Запашна;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. Льотчиків;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Ясна;
  • вул. Вільна;
  • вул. Марії Завальської;
  • вул. Повстанська;
  • пров. Вільний;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;

Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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