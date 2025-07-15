Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 15 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. А. Покровського;

вул. Аркасівська;

вул. Спаська;

вул. Адміральська;

вул. В. Благовісного;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Обсерваторна;

пров. Срібний Дюк;

пров. Художній;

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 11 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Сергія Гуссіда;

вул. Привільна;

вул. Безіменна;

вул. 13 Військова;

вул. 10 Військова;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовжня;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. Тихий;

вул. Бойченка;

вул. Східна;

вул. Тиха;

вул. Електроніка;

пров. Східний;

пров. 1 Електронний;

пров. Побєряний;

пров. Електронний;

АГК Мотор;

вул. Привітна;

вул. О. Янката;

вул. Запашна;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

вул. Льотчиків;

вул. Молодіжна;

вул. Ясна;

вул. Вільна;

вул. Марії Завальської;

вул. Повстанська;

пров. Вільний;

вул. Сил Територіальної оборони України;