Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 15 липня, 2025
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Сьогодні, 15 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. А. Покровського;
- вул. Аркасівська;
- вул. Спаська;
- вул. Адміральська;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Обсерваторна;
- пров. Срібний Дюк;
- пров. Художній;
- пров. Дніпровської Чайки;
- вул. 11 Військова;
- вул. 9 Військова;
- вул. Сергія Гуссіда;
- вул. Привільна;
- вул. Безіменна;
- вул. 13 Військова;
- вул. 10 Військова;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- пров. 2 Кільцевий;
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. Космонавтів;
- пров. Єгора Середюка;
- пров. Тихий;
- вул. Бойченка;
- вул. Східна;
- вул. Тиха;
- вул. Електроніка;
- пров. Східний;
- пров. 1 Електронний;
- пров. Побєряний;
- пров. Електронний;
- АГК Мотор;
- вул. Привітна;
- вул. О. Янката;
- вул. Запашна;
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:
- вул. Льотчиків;
- вул. Молодіжна;
- вул. Ясна;
- вул. Вільна;
- вул. Марії Завальської;
- вул. Повстанська;
- пров. Вільний;
- вул. Сил Територіальної оборони України;
Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.
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