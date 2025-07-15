В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки

Зупинка по проспекту Богоявленському. Фото: Goggle-карти

У Миколаєві планують демонтувати ще дві зупинки з кіосками, які були встановлені з порушенням земельного та містобудівного законодавства.

Відповідні проєкти рішення опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.

Йдеться про торгівельний кіоск у складі зупинкового комплексу по проспекту Миру ріг вулиці Космонавтів в Інгульському районі, а також про зупинку з вбудованим торговим кіоском з написом «ОБМІН ВАЛЮТ» по проспекту Богоявленському ріг вулиці Південної в Інгульському районі.

У проєктах рішень вказується, що усі споруди розміщені без належного оформлення земельних ділянок, що підтверджено актами обстеження. Рішенням виконкому їх мають демонтувати протягом чотирьох місяців із моменту ухвалення рішення на засіданні виконкому.

Департамент архітектури має підготувати розпорядження міського голови, яким буде визначено відповідальне підприємство чи організацію для проведення демонтажу.

Скриншот проєкту рішень Скриншот проєкту рішень

Нагадаємо, що на виконком нещодавно виносилось питання демонтажу зупинки з кіоском на вулиці Космонавтів

Також виконком Миколаївської міськради погодив перенесення двох зупинок громадського транспорту. Мова йде про зупинки на проспекті Богоявленському та на Одеському шосе.

Загалом майже 40 незаконно встановлених тимчасових споруд демонтовано у Миколаєві за останній час. Однак ще до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції у Заводському районі Миколаєва.