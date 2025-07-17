Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 17 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. Столярна;

вул. Купорна;

вул. 7 Воєнна;

вул. Конопатна;

вул. Теслярська;

пров. 1 Ялтинський;

пров. 2 Ялтинський;

пров. 3 Ялтинський;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 3 Наскрізна;

вул. 4 Слобідська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. Млинна;

вул. 1 Наскрізна;

вул. Ковальська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська;

вул. Севастопольська;

вул. Соборна;

вул. Маріупольська;

пр. Центральний;

вул. Ігоря Бедзая.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Сінна;

вул. Героїв Ратувальників;

вул. Корабелів;

вул. 2 Слобідська;

вул. Велика Морська;

вул. 3 Слобідська;

вул. Колодязна;

вул. Марка Кропивницького;

вул. 12 Поздовжня;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. Т. Матуляка;

Херсонське шосе;

пров. Військовий;

вул. Слов’янська;

вул. С. Цвєтка;

вул. Чорноземна;

вул. 3 Лінія;

вул. 5 Поздовжня.