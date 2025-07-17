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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 17 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. Столярна;
  • вул. Купорна;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. Конопатна;
  • вул. Теслярська;
  • пров. 1 Ялтинський;
  • пров. 2 Ялтинський;
  • пров. 3 Ялтинський;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. 3 Наскрізна;
  • вул. 4 Слобідська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. Млинна;
  • вул. 1 Наскрізна;
  • вул. Ковальська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. 6 Ялтинська;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. Соборна;
  • вул. Маріупольська;
  • пр. Центральний;
  • вул. Ігоря Бедзая.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Сінна;
  • вул. Героїв Ратувальників;
  • вул. Корабелів;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. 3 Слобідська;
  • вул. Колодязна;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. Т. Матуляка;
  • Херсонське шосе;
  • пров. Військовий;
  • вул. Слов’янська;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Чорноземна;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 5 Поздовжня.

Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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