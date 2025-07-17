Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 17 липня, 2025
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Сьогодні, 17 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 2 Набережна;
- вул. 8 Військова;
- вул. Столярна;
- вул. Купорна;
- вул. 7 Воєнна;
- вул. Конопатна;
- вул. Теслярська;
- пров. 1 Ялтинський;
- пров. 2 Ялтинський;
- пров. 3 Ялтинський;
- вул. 2 Наскрізна;
- вул. 3 Наскрізна;
- вул. 4 Слобідська;
- вул. 5 Ялтинська;
- вул. Млинна;
- вул. 1 Наскрізна;
- вул. Ковальська;
- вул. 7 Ялтинська;
- вул. 6 Ялтинська;
- вул. Севастопольська;
- вул. Соборна;
- вул. Маріупольська;
- пр. Центральний;
- вул. Ігоря Бедзая.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. Сінна;
- вул. Героїв Ратувальників;
- вул. Корабелів;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Велика Морська;
- вул. 3 Слобідська;
- вул. Колодязна;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. 12 Поздовжня;
- пров. 1 Кільцевий;
- вул. 9 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Поздовжня;
- вул. Т. Матуляка;
- Херсонське шосе;
- пров. Військовий;
- вул. Слов’янська;
- вул. С. Цвєтка;
- вул. Чорноземна;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 5 Поздовжня.
Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.
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