Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 18 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Летпромівська;

пров. 1 Круговий;

пров. 2 Крутовой;

пров. 3 Круговой;

пров. 1 Троїцький;

вул. Балагана;

вул. Троїцька;

пров. Троїцький;

вул. 5 Лінія;

пров. 1 Баштанський;

пров. 2 Баштанський;

вул. Баштанська;

пров. 4 Баштанський;

Садовий проїзд;

пров. З Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

вул. 1 Інгульська;

вул. 11 Поздовжня;

вул. Будівельників;

пр. Миру;

пр. Богоявленський;

вул. Паркова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. 5 Лінія;

вул. 5 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. 3 Лінія;

вул. 9 Лінія;

пров. Шевченка;

вул. Вінграновського;

вул. Паркова;

вул. Передова;

вул. Мішково-Залізнична.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

вул. Оранжерейна;

пров. 3 Прибузький;

вул. Прибузька;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовня;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. 1. Матуляка;

Херсонське шосе.

Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.