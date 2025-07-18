Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 18 липня, 2025
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Сьогодні, 18 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Летпромівська;
- пров. 1 Круговий;
- пров. 2 Крутовой;
- пров. 3 Круговой;
- пров. 1 Троїцький;
- вул. Балагана;
- вул. Троїцька;
- пров. Троїцький;
- вул. 5 Лінія;
- пров. 1 Баштанський;
- пров. 2 Баштанський;
- вул. Баштанська;
- пров. 4 Баштанський;
- Садовий проїзд;
- пров. З Баштанський;
- пров. Наскрізний;
- пров. Ясний;
- пров. Крайній;
- вул. 2 Інгульська;
- вул. 2 Набережна;
- вул. 3 Інгульська;
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Кругова;
- вул. 1 Інгульська;
- вул. 11 Поздовжня;
- вул. Будівельників;
- пр. Миру;
- пр. Богоявленський;
- вул. Паркова.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- пров. 5 Лінія;
- вул. 5 Лінія;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Поздовжня;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 9 Лінія;
- пров. Шевченка;
- вул. Вінграновського;
- вул. Паркова;
- вул. Передова;
- вул. Мішково-Залізнична.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:
- вул. Оранжерейна;
- пров. 3 Прибузький;
- вул. Прибузька;
- пров. 2 Кільцевий;
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Поздовня;
- вул. Космонавтів;
- пров. Єгора Середюка;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Поздовжня;
- вул. 1. Матуляка;
- Херсонське шосе.
Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.
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