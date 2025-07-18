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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 18 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Летпромівська;
  • пров. 1 Круговий;
  • пров. 2 Крутовой;
  • пров. 3 Круговой;
  • пров. 1 Троїцький;
  • вул. Балагана;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Троїцький;
  • вул. 5 Лінія;
  • пров. 1 Баштанський;
  • пров. 2 Баштанський;
  • вул. Баштанська;
  • пров. 4 Баштанський;
  • Садовий проїзд;
  • пров. З Баштанський;
  • пров. Наскрізний;
  • пров. Ясний;
  • пров. Крайній;
  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 3 Інгульська;
  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • вул. 1 Інгульська;
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. Будівельників;
  • пр. Миру;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Паркова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. 5 Лінія;
  • вул. 5 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 9 Лінія;
  • пров. Шевченка;
  • вул. Вінграновського;
  • вул. Паркова;
  • вул. Передова;
  • вул. Мішково-Залізнична.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. Оранжерейна;
  • пров. 3 Прибузький;
  • вул. Прибузька;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Поздовня;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. 1. Матуляка;
  • Херсонське шосе.

Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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