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На Миколаївщині смертність втричі перевищує народжуваність

Миколаїв. Фото: «МикВісті»Миколаїв. Фото: «МикВісті»

За останні пів року в Миколаївській області народилися 2 241 дитина, тоді як померли 8 247 людей. Таким чином, смертність у регіоні більш ніж утричі перевищує народжуваність.

Про це свідчать дані Міністерства юстиції, які оприлюднив портал «Опендатабот».

Загалом по Україні за цей період народилися 86 795 людей, померли — 249 002. Співвідношення народжуваності до смертності в країні становить приблизно 1 до 3.

Найбільше дітей народилося в Києві, а також на Львівщині й Дніпропетровщині. У прифронтових регіонах народжуваність істотно знижується — на Донеччині, наприклад, вона впала майже вдвічі за рік. У деяких областях, навпаки, фіксують невелике зростання — на Київщині та Волині воно становить 6%, на Львівщині — 5%.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня, з 7 по 13 липня, в Миколаївській області народилося 72 дитини.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає підвищення одноразової виплати після пологів — замість 10,3 тисячі гривень жінки отримуватимуть 50 тисяч гривень.

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