  • середа

    23 липня, 2025

  • 29.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 29.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 23 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. З Військова;
  • вул. 2 Екіпажна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 12 Поздовжня;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Єгора Середюка;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. Г. Матуляка;
  • Херсонське шосе.

Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

Аліса Мелік-Адамян
новини

«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти законопроєкту обмеження роботи НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

Катерина Середа
новини

Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Даріна Мельничук

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти законопроєкту обмеження роботи НАБУ і САП

Депутати готують подання до КСУ через закон про НАБУ та САП

Росіяни вдарили по ЛЕП та базі відпочинку на Миколаївщині