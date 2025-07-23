Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 23 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. З Військова;

вул. 2 Екіпажна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 12 Поздовжня;

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. Г. Матуляка;

Херсонське шосе.

Нагадаємо, 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.