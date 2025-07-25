На Миколаївщині понад 4 тисячі боржників по аліментах: кількість справ зростає

Борги по аліментах: скільки проваджень відкрито на Миколаївщині. Фото: varta1.com.ua

Станом на середину липня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 187 116 проваджень через несплату аліментів. Від початку повномасштабного вторгнення кількість таких справ в Україні зросла на 23 246 — або на 14%.

Як свідчать дані оприлюднені порталом «Опендатабот», на Миколаївщині на цей час відкрито 4 029 проваджень щодо боргів по аліментах. Це один із середніх показників серед регіонів країни. Для порівняння, найбільше проваджень зафіксовано на Дніпропетровщині — 26 268 та Одещині — 13 516, а найменше — на Херсонщині, де таких справ 1 727.

Загалом більшість боржників в Україні — чоловіки (91%). Проте рекордсменом за кількістю відкритих проваджень є жінка з Київської області — проти неї внесено до реєстру 8 справ.

У регіональному розрізі зростання кількості аліментних справ з початку повномасштабної війни зафіксоване у 19 областях. Найбільше зростання — у Харківській області (у 5,4 раза) та на Чернігівщині (у 2,2 раза). На Херсонщині ж кількість справ скоротилася у 6,4 раза.

Найчастіше до реєстру потрапляють боржники віком від 25 до 45 років — на них припадає 86% проваджень.

Нагадаємо, що за останні пів року в Миколаївській області народилися 2 241 дитина, тоді як померли 8 247 людей. Таким чином, смертність у регіоні більш ніж утричі перевищує народжуваність.