Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 27 липня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що в Братолюбівці та Водяно електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора:

Водяно:

вул. Садова.

Братолюбівка:

вул. Садова;

вул. Шкільна;

вул. Молодіжна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

вул. Грушевського;

вул. Незалежності;

вул. Котляревського;

вул. Торгова.

Крім цього, світла не буде з 00:00 до 08:00 у Первомайську та Мигії:

Первомайськ:

вул. Корабельна;

вул. Лавандова;

Бульвар Незалежності;

вул. Травнева;

вул. Трояндова;

вул. Князів Отрозьких;

вул. Мазепи;

вул. Горіхова;

вул. Л. Федорова;

вул. Чернецького;

пров. М. Волкова;

вул. Соловʼїна;

вул. Гетьмана П. Полуботка;

вул. Берегова;

вул. Коцюбинського;

пров. Молдавський;

вул. Рильського;

Мигія:

вул. Центральна.

Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.