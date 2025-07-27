Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 27 липня, 2025
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Сьогодні, 27 липня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що в Братолюбівці та Водяно електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора:
Водяно:
- вул. Садова.
Братолюбівка:
- вул. Садова;
- вул. Шкільна;
- вул. Молодіжна.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:
- вул. Грушевського;
- вул. Незалежності;
- вул. Котляревського;
- вул. Торгова.
Крім цього, світла не буде з 00:00 до 08:00 у Первомайську та Мигії:
Первомайськ:
- вул. Корабельна;
- вул. Лавандова;
- Бульвар Незалежності;
- вул. Травнева;
- вул. Трояндова;
- вул. Князів Отрозьких;
- вул. Мазепи;
- вул. Горіхова;
- вул. Л. Федорова;
- вул. Чернецького;
- пров. М. Волкова;
- вул. Соловʼїна;
- вул. Гетьмана П. Полуботка;
- вул. Берегова;
- вул. Коцюбинського;
- пров. Молдавський;
- вул. Рильського;
Мигія:
- вул. Центральна.
Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.
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