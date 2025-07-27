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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 27 липня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що в Братолюбівці та Водяно електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора:

Водяно:

  • вул. Садова.

Братолюбівка:

  • вул. Садова;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Молодіжна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

  • вул. Грушевського;
  • вул. Незалежності;
  • вул. Котляревського;
  • вул. Торгова.

Крім цього, світла не буде з 00:00 до 08:00 у Первомайську та Мигії:

Первомайськ:

  • вул. Корабельна;
  • вул. Лавандова;
  • Бульвар Незалежності;
  • вул. Травнева;
  • вул. Трояндова;
  • вул. Князів Отрозьких;
  • вул. Мазепи;
  • вул. Горіхова;
  • вул. Л. Федорова;
  • вул. Чернецького;
  • пров. М. Волкова;
  • вул. Соловʼїна;
  • вул. Гетьмана П. Полуботка;
  • вул. Берегова;
  • вул. Коцюбинського;
  • пров. Молдавський;
  • вул. Рильського;

Мигія:

  • вул. Центральна.

Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.

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