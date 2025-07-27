На Миколаївщині з початку року зареєстрували майже 2 тисячі шлюбів

На Миколаївщині у 2025 році побралися майже 2 тисячі пар. Фото: lunet.ua

У першому півріччі 2025 року у Миколаївській області уклали 1 927 шлюбів. Загалом по країні за цей період органи державної реєстрації актів цивільного стану зафіксували майже 69 тисяч шлюбів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Серед регіонів, де кількість новостворених родин була найвищою, лідирує Київ – понад 14 тисяч шлюбів. Також серед лідерів:

Дніпропетровська область — 5 795

Львівська область — 4 735

Київська область — 4 163

Одеська область — 4 099

«Попри всі випробування, українці продовжують любити, створювати родини та будувати майбутнє», — зазначають у Мін’юсті.

Нагадаємо, що через застосунок «Дія» можна не лише подати заявку до ДРАЦСу, а й одружитися. Крім того, уряд ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія». У червні 2024 року у додатку «Дія» одружилися перші пари.