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На Миколаївщині з початку року зареєстрували майже 2 тисячі шлюбів

На Миколаївщині у 2025 році побралися майже 2 тисячі пар. Фото: lunet.uaНа Миколаївщині у 2025 році побралися майже 2 тисячі пар. Фото: lunet.ua

У першому півріччі 2025 року у Миколаївській області уклали 1 927 шлюбів. Загалом по країні за цей період органи державної реєстрації актів цивільного стану зафіксували майже 69 тисяч шлюбів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Серед регіонів, де кількість новостворених родин була найвищою, лідирує Київ – понад 14 тисяч шлюбів. Також серед лідерів:

  • Дніпропетровська область — 5 795
  • Львівська область — 4 735
  • Київська область — 4 163
  • Одеська область — 4 099
Графіка: Мін'юстГрафіка: Мін'юст

«Попри всі випробування, українці продовжують любити, створювати родини та будувати майбутнє», — зазначають у Мін’юсті.

Нагадаємо, що через застосунок «Дія» можна не лише подати заявку до ДРАЦСу, а й одружитися. Крім того, уряд ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія». У червні 2024 року у додатку «Дія» одружилися перші пари.

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