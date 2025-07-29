Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. 5 Військова;

вул. Гречишникова;

вул. Теслярська;

вул. 6 Військова;

вул. Котельна;

вул. Майстерська;

вул. 1 Екіпажна;

пр. Центральний;

вул. 3 Слобідська;

пр. Центральний;

вул. 6 Слобідська;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Котельна;

вул. 1 Військова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Сінна;

вул. Олексія Вадатурського;

пров. 1 Маячний;

вул. Декоративна;

вул. Маячна;

вул. Василя Стуса;

вул. Приміська;

пров. 5 Прибузький;

пр. Богоявленський;

вул. Прибузька;

вул. 9 Лінія;

вул. Привільна;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. Г. Матуляка;

Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 по вулиці Привільна.

Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.