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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. 5 Військова;
  • вул. Гречишникова;
  • вул. Теслярська;
  • вул. 6 Військова;
  • вул. Котельна;
  • вул. Майстерська;
  • вул. 1 Екіпажна;
  • пр. Центральний;
  • вул. 3 Слобідська;
  • пр. Центральний;
  • вул. 6 Слобідська;
  • вул. 2 Екіпажна;
  • вул. Котельна;
  • вул. 1 Військова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Сінна;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • пров. 1 Маячний;
  • вул. Декоративна;
  • вул. Маячна;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Приміська;
  • пров. 5 Прибузький;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Прибузька;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. Привільна;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. Г. Матуляка;
  • Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 по вулиці Привільна.

Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.

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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Останні новини про: Відключення електроенергії

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Ми запустили клуб МикВісті!

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Наша ціль — 200
Вже 26 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
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