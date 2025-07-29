Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 29 липня, 2025
-
Сьогодні, 29 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пр. Центральний;
- вул. 5 Військова;
- вул. Гречишникова;
- вул. Теслярська;
- вул. 6 Військова;
- вул. Котельна;
- вул. Майстерська;
- вул. 1 Екіпажна;
- пр. Центральний;
- вул. 3 Слобідська;
- пр. Центральний;
- вул. 6 Слобідська;
- вул. 2 Екіпажна;
- вул. Котельна;
- вул. 1 Військова.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. Сінна;
- вул. Олексія Вадатурського;
- пров. 1 Маячний;
- вул. Декоративна;
- вул. Маячна;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Приміська;
- пров. 5 Прибузький;
- пр. Богоявленський;
- вул. Прибузька;
- вул. 9 Лінія;
- вул. Привільна;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Поздовжня;
- вул. Г. Матуляка;
- Херсонське шосе.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 по вулиці Привільна.
Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.