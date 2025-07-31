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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 31 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Богоявленський;
  • вул. Олега Бондаренка;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Дмитра Кременя.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 12 Поздовжня;
  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Данська;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Образцова;
  • вул. Погранична;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Олега Бондаренка;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. Г. Матуляка;
  • Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00

  • вул. Староболгарська;
  • вул. Алли Горської;
  • вул. Трояндова;
  • пров. Героїв Крут;
  • вул. І Борщака.

Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.

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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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