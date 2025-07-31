Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

Сьогодні, 31 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Олега Бондаренка;

вул. Космонавтів;

вул. Дмитра Кременя.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 12 Поздовжня;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Данська;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. Образцова;

вул. Погранична;

пр. Богоявленський;

вул. Олега Бондаренка;

вул. Космонавтів;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Поздовжня;

вул. Г. Матуляка;

Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00

вул. Староболгарська;

вул. Алли Горської;

вул. Трояндова;

пров. Героїв Крут;

вул. І Борщака.

Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.