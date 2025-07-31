Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 31 липня, 2025
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Сьогодні, 31 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пр. Богоявленський;
- вул. Олега Бондаренка;
- вул. Космонавтів;
- вул. Дмитра Кременя.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 12 Поздовжня;
- пров. 1 Кільцевий;
- вул. 9 Лінія;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Данська;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. Образцова;
- вул. Погранична;
- пр. Богоявленський;
- вул. Олега Бондаренка;
- вул. Космонавтів;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Поздовжня;
- вул. Г. Матуляка;
- Херсонське шосе.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00
- вул. Староболгарська;
- вул. Алли Горської;
- вул. Трояндова;
- пров. Героїв Крут;
- вул. І Борщака.
Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.
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