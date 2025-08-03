В ДСНС повідомили про «надскладну ситуацію» з пожежами на Миколаївщині: майже півсотні сталося за останню добу

Миколаївський рятувальник після гасіння лісової пожежі, фото: ДСНС

Впродовж минулої доби сталося 45 пожеж на території Миколаївської області: горіли ліси, стерня, чагарники та сухостої. Вигоріло 69 гектарів території.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили про «надскладну ситуацію» з пожежами в області.

«Через аномальну спеку та відсутність опадів палає усе», — додали там.

Загалом за минулу добу зареєстровано 45 пожеж, з них 41 — в екосистемах, ще 4 в житловому секторі (одна — внаслідок бойових дій).

Наразі миколаївські вогнеборці продовжують чергувати на місцях масштабних пожеж у Варюшинському та Андріївському лісових урочищах.

Допомагали у гасіннях пожеж відділення місцевих пожежних охорон сіл Олександрівка, Степове, Первомайське, Воскресенське, Тридуби, Пересадівка, Гуріївка та Галицинівського загону.

«Якщо ви стали свідком загоряння сухостою й бачите, що можете безпечно зупинити вогонь — дійте. Проте не ризикуйте своїм життям! Обов’язково повідомте рятувальників — чим швидше ми отримаємо сигнал, тим більше шансів локалізувати пожежу до того, як вона набере обертів», — додали там.

Нагадаємо, в Миколаївській області вигоріло 10 гектарів лісу. Пожежа сталася вдень 2 серпня на території Андріївського лісового урочища, але загасити її рятувальникам вдалося лише сьогодні вранці, 3 серпня.