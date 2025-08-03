Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    3 серпня, 2025

  • 30.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 30.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В ДСНС повідомили про «надскладну ситуацію» з пожежами на Миколаївщині: майже півсотні сталося за останню добу

Миколаївський рятувальник після гасіння лісової пожежі, фото: ДСНСМиколаївський рятувальник після гасіння лісової пожежі, фото: ДСНС

Впродовж минулої доби сталося 45 пожеж на території Миколаївської області: горіли ліси, стерня, чагарники та сухостої. Вигоріло 69 гектарів території.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили про «надскладну ситуацію» з пожежами в області.

«Через аномальну спеку та відсутність опадів палає усе», — додали там. 

Загалом за минулу добу зареєстровано 45 пожеж, з них 41 — в екосистемах, ще 4 в житловому секторі (одна — внаслідок бойових дій). 

Наразі миколаївські вогнеборці продовжують чергувати на місцях масштабних пожеж у Варюшинському та Андріївському лісових урочищах.

Допомагали у гасіннях пожеж відділення місцевих пожежних охорон сіл Олександрівка, Степове, Первомайське, Воскресенське, Тридуби, Пересадівка, Гуріївка та Галицинівського загону.

«Якщо ви стали свідком загоряння сухостою й бачите, що можете безпечно зупинити вогонь — дійте. Проте не ризикуйте своїм життям! Обов’язково повідомте рятувальників — чим швидше ми отримаємо сигнал, тим більше шансів локалізувати пожежу до того, як вона набере обертів», — додали там.

Нагадаємо, в Миколаївській області вигоріло 10 гектарів лісу. Пожежа сталася вдень 2 серпня на території Андріївського лісового урочища, але загасити її рятувальникам вдалося лише сьогодні вранці, 3 серпня. 

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині горіли ліси, поля і сміття: 35 пожеж за добу
Суха трава загорілася біля дач на Миколаївщині: згоріли вулики, гараж та альтанка
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа лісу: вигоріло 10 гектарів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відремонтували майже 100 дитячих майданчиків від початку року: планують встановити ще 4 нові

Юлія Бойченко
новини

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»

Юлія Бойченко
новини

Росія пошкодила та зруйнувала 77 пам'яток культури у Миколаєві: які саме

Юлія Бойченко
новини

«Саджанці сохнуть, дерева падають»: миколаївці скаржаться на стан зелених зон

Світлана Іванченко
новини

Після затримання «слуги народу» Арахамія заявив, що вони повністю підтримують дії НАБУ та САП

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині сталася масштабна пожежа лісу: вигоріло 10 гектарів
Суха трава загорілася біля дач на Миколаївщині: згоріли вулики, гараж та альтанка
На Миколаївщині горіли ліси, поля і сміття: 35 пожеж за добу

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»

2 години тому

URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay