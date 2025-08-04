У 2025 році миколаївці набрали в бюветах понад 64 млн літрів води

Люди набирають очищену воду у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У липні мешканці Миколаєва набрали понад 10,5 мільйонів літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як повідомили на підприємстві, з початку року містянам видали більше 64,5 мільйонів літрів.

На підприємстві нагадали, що через спеку та підвищений попит, з 15 липня графік роботи точок видачі води продовжили. Наразі воду набрати можна з 05:00 до 24:00.

Наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали роботи з будівництва нового водогону, який забезпечуватиме миколаївців питною водою після майже трьох років її відсутності.

Як повідомлялось, що у другій половині серпня вода має з'явитися в кранах містян.

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